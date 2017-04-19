Пентагон проведет испытания по перехвату ракет из КНДР

MIGnews.com.ua

В мае этого года в США Пентагон дважды проведет тестирование своей системы ПРО, имитируя перехват ракет, запущенных со стороны Северной Кореи. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что в ходе первого испытания усовершенствованная ракета-перехватчик будет запущена с военного корабля США. Стоит добавить, что ранее ее тестировали только один раз.

В ходе второго испытания будут использованы ракеты-перехватчики наземного базирования. Они расположены на территории штатов Аляска и Калифорния. Во второй разамериканские военные будут перехватывать ракету над Тихим океаном.

Подчеркивается, что в прошлом году только половина испытаний данной системы были успешными.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 17 апреля, Пентагон официально начал оценивание ядерного потенциала Соединенных Штатов Америки по распоряжению президента США Дональда Трампа. Кконтролировать процесс проверки будут заместитель министра обороны США, а также заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов США.