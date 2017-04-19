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Минобороны РФ подтвердило перехват самолетами США российских бомбардировщиков
19.04.2017 07:59

Минобороны РФ подтвердило перехват самолетами США российских бомбардировщиков

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило информацию о сопровождении российских бомбардировщиков Ту-95 американскими истребителями F-22 сопровождали около Аляски.

Об этом сообщает РБК-Украина

Сообщается, что данный инцидент произошел в понедельник, 17 апреля.

В минобороны РФ информируют, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы Украинка в Амурской области успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Уточняется, что маршрут проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, а также вдоль Алеутских островов.

"Продолжительность полета составила более 7 часов. Над международными водами в районе Аляски самолеты Ту-95МС сопровождались истребителями F-22 ВВС США в течение 27 минут", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что последний раз российскиех бомбардировщики приближались к границам США 4 июля 2015 года, во время празднования Дня независимости Америки.

Как сообщал MIGnews.com.uа, около берегов Аляски военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки перехватили российские бомбардировщики Ту-95Американцы отправили на перехват российских бомбардировщиков два истребителя F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3.

Сообщается, что самолеты ВВС США летели параллельными курсами около 12 минут, затем российские Ту-95 развернулись и направились на базу в восточной части Российской Федерации.

Теги материала: США, бомбардировщики, истребители, Минобороны, Аляска
Новости СМИ2
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