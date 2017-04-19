В США думают над вопросом снятия санкций с Ирана

MIGnews.com.ua

Во вторник, 18 апреля, администрация президента США Дональда Трампа уведомила американский Конгресс о намерении изучить вопрос, отвечает ли отмена санкций против Ирана в рамках ядерной сделки, заключенной в 2015 году, интересами национальной безопасности США.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Президент Дональд Трамп поручил Совету национальной безопасности провести межведомственный обзор Совместного всеобъемлющего плана действий на предмет, является ли отмена санкций против Ирана в соответствии с условиями JCPOA жизненно важной для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

По словам Трампа, это сделка является "одной из худших", что ему доводилось видеть. При этом ранее Трамп заверял, что Иран должен "быть благодарным" за "страшную сделку", которую предыдущие власти США с ним заключили.

Также президент США называл заключение ядерной сделки "позором" и не исключал возможности выхода США из соглашения.