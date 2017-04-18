Геращенко объяснил, почему украинские пенсионеры не могут получать высокие пенсии

MIGnews.com.ua

Народный депутат Украины Антон Геращенко заявил, что украинские пенсионеры даже думать не могут о достойной пенсии, ведь они живут в бедной стране.

"Украина является бедной страной. Такой ее сделали 25 лет постоянных политических разборок, постоянного перетягивания каната, войны, которая идет у нас последние три года. Поэтому для того, чтобы у нас были высокие и достойные пенсии, для нынешних пенсионеров и для тех, кто будет через десятилетия, мы должны сделать Украину богатой", - заявил парламентарий в эфире телеканала NewsOne .

При этом он подчеркнул, что для достойной жизни пенсионеров необходима эффективная власть, которую можно достигнуть только путем выборов.

Помимо этого Геращенко назвал полным крахом нынешнюю украинскую пенсионную систему.

"Я прямо скажу, что прожить нормально на эту зарплату, на те пенсии, которые сегодня в Украине мы имеем, невозможно. Для того, чтобы это все изменилось, нужно бороться за свои права", - констатировал политик.