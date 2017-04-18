Народный депутат Украины Антон Геращенко заявил, что в Украине до сих пор нет понятной пенсионной системы. Об этом политик заявил в эфире телеканала NewsOne.
По словам парламентария, ситуацию необходимо менять, ведь это преступление "оставить все как есть".
"До сих пор в Украине не создали внятной, понятной пенсионной системы. При этом, количество людей, которые работают, стремительно уменьшается, ведь наше население стареет. Соответственно количество пенсионеров увеличивается", - заявил Геращенко.
При этом народный избранник отметил несоответствие размера минимальной пенсии в Украине прожиточному минимуму.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заверил, что после майских праздников общественности представят проект пенсионной реформы. А действовать пенсионная реформа начнет с 1 января 2018 года.