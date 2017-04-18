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Геращенко заявил, что в Украине до сих пор нет понятной пенсионной системы
18.04.2017 21:51

Эксклюзив  Геращенко заявил, что в Украине до сих пор нет понятной пенсионной системы

Народный депутат Украины Антон Геращенко заявил, что в Украине до сих пор нет понятной пенсионной системы. Об этом политик заявил в эфире телеканала NewsOne.

По словам парламентария, ситуацию необходимо менять, ведь это преступление "оставить все как есть".

"До сих пор в Украине не создали внятной, понятной пенсионной системы. При этом, количество людей, которые работают, стремительно уменьшается, ведь наше население стареет. Соответственно количество пенсионеров увеличивается", - заявил Геращенко.

При этом народный избранник отметил несоответствие размера минимальной пенсии в Украине прожиточному минимуму.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заверил, что после майских праздников общественности представят проект пенсионной реформы. А действовать пенсионная реформа начнет с 1 января 2018 года.

Теги материала: Антон Геращенко, пенсионная реформа, прожиточный минимум, пенсия
Новости СМИ2
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