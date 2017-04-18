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Стало известно, когда правительство обнародует проект пенсионной реформы
18.04.2017 21:23

Эксклюзив  Стало известно, когда правительство обнародует проект пенсионной реформы  Видеорепортаж

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заверил, что после майских праздников общественности представят проект пенсионной реформы. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

По словам вице-премьера, правительство "просто физически не сможет" обнародовать текст реформы раньше.

"У нас в правительстве идут серьезные дискуссии по поводу этого документа, а после этого мы можем говорить, по крайней мере, о его предварительном рассмотрении депутатских фракций", - отметил Розенко.

Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что согласно меморандуму с МВФ, пенсионная реформа в Украине должна начать действовать с 1 января 2018 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, экономист Андрей Новак считает, что проведение пенсионной реформы в Украине очень сильно затянули.

Теги материала: Павел Розенко, пенсионная реформа, Кабинет Министров
Новости СМИ2
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