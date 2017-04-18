Стало известно, когда правительство обнародует проект пенсионной реформы

MIGnews.com.ua

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заверил, что после майских праздников общественности представят проект пенсионной реформы. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne .

По словам вице-премьера, правительство "просто физически не сможет" обнародовать текст реформы раньше.

"У нас в правительстве идут серьезные дискуссии по поводу этого документа, а после этого мы можем говорить, по крайней мере, о его предварительном рассмотрении депутатских фракций", - отметил Розенко.

Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что согласно меморандуму с МВФ, пенсионная реформа в Украине должна начать действовать с 1 января 2018 года.