Суд запретил использовать в Украине торговую марку "Сбербанк"

MIGnews.com.ua

В Киеве Хозяйственный суд признал недействительными 10 торговых марок украинской "дочки" Сбербанка России и запретил банку использовать торговую марку "Сбербанк". Об этом сообщили в пресс-службе "Ощадбанка".

"Сегодня, 18 апреля 2017 года, Хозяйственный суд Киева вынес решение, согласно которому признаны недействительными десять торговых марок Сбербанка, последний лишен доменного имени sberbank.ua, удовлетворено требование о запрете использовать торговую марку "Сбербанк", - говорится в сообщении.

В то же время глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный прокомментировал решение суда следующим образом: "Мы отстояли законные интересы Сбербанка, а с ними и интересы миллионов украинцев, чтобы они не были введены в заблуждение. Ведь торговая марка "СБЕРБАНК" принадлежит исключительно Государственному Ощадному банку Украины. Нам удалось четко обосновать свою правовую позицию, предоставить убедительные письменные доказательства суду и аргументировать значительные недостатки доказательств и позиции оппонентов".

Напомним, 15 января 2016 года "Ощадбанк" подал в суд иск о защите своей торговой марки "Сбербанк", единственным законным владельцем которой на территории Украины является Ощадбанк на основании свидетельства от 10 сентября 2007 года.

Ранее стало известно, что украинское публичное акционерное общество "Сбербанк" могут продать за 130 млн долларов.