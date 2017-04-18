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Новак рассказал о минусах пенсионной реформы в Украине
18.04.2017 19:32

Эксклюзив  Новак рассказал о минусах пенсионной реформы в Украине  Видеорепортаж

Экономист Андрей Новак считает, что проведение пенсионной реформы в Украине очень сильно затянули.

По словам эксперта, реформировать отрасль нужно было в начале 90-х годов, когда Украина стала независимой страной. Тогда бы власти не думали над тем, как обеспечить пенсионеров.

Также Новак отметил необходимость введения накопительных уровней пенсионной системы, которые будут полезными как пенсионерам, так и государству.

"Ведь они предоставляют финансовой и банковской системе страны "длинные деньги", которых в украинских банках не хватает", - пояснил экономист в эфире телеканала NewsOne.

И добавил: "Сейчас украинские банки оперируют вкладами рядовых граждан. Подобная ситуация порождает спекуляцию. Второй и третий накопительные уровни дадут возможность выйти из пенсионных проблем и давать стране "длинные" кредитные деньги".

Вместе с тем Новак подчеркнул, что у каждого украинца обязательно должен быть один из трех накопительных уровней, поскольку это позволит накапливать процент от зарплаты, а также подобное простимулирует их получать легальную зарплату, а не "в конвертах".

"На первый пенсионный уровень вам будет насчитываться процент от зарплаты. Остальные два уровня являются добровольными, сам человек решает, сколько он может себе позволить туда откладывать. Выходя на пенсию, у вас будет три кошелька - один стандартный и два накопительных. Таким образом, размер пенсии будет зависеть от того, как вы работали и сколько получали. То есть, будет мало-мальски справедливым. При этом, я не имею в виду ту справедливость, когда одна группа пенсионеров получает большую пенсию, а все остальные - минимальную" – отметил эксперт.

Кроме того Новак прокомментировал заявления о том, что пенсионная реформа не предназначена для украинских реалий. По словам эксперта, пенсионный возраст необходимо поднимать, поскольку в Украине он один из самых низких в Европе. В этом контексте экономист отметил, что это позволит сократить уровень дефицита в пенсионном фонде.

"Представители от миссии МВФ, в частности - Рон ван Роден, прежде чем предлагать какие-либо реформы, получают аналитику достаточно серьезного уровня. Мы в данный момент зависим от сотрудничества с МВФ", - резюмировал Новак.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, экономист Александр Охрименко заявил, что нынешняя редакция пенсионной реформы, предложенной правительством, не покажет результата в Украине.

Теги материала: Александр Новак, Украина, пенсионная реформа, Пенсионный фонд, пенсионный возраст
Новости СМИ2
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