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В Украине сузят полномочия генпрокурора
18.04.2017 19:15

В Украине сузят полномочия генпрокурора

Во вторник, 18 апреля, полномочия генпрокурора Украины подвергнутся коррективам: он потеряет полномочия увольнять и назначать на должность сотрудников в Генеральную прокуратуру Украины. Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко, передает пресс-служба ГПУ.

"Сейчас начинается радикальная реформа в системе управления органов прокуратуры в государстве. Ранее Генеральный прокурор имел полномочия лично, самостоятельно назначать на должности и снимать любого. Теперь все меняется, согласно действующему законодательству с 15 апреля, я потерял диктаторские полномочия по назначению", - заявил Луценко.

Со слов генпрокурора, в течение месяца будут созданы органы прокурорского самоуправления. Подбор кадров в Совет прокуроров Украины и квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров будет происходить во время Всеукраинской конференции прокуроров.

"Это замедлит кадровую работу, но, мне кажется, это очень хорошо, учитывая, что прокуратура перестанет быть постсоветской. Я осознаю, что возникнет много организационных проблем, тем не менее это шаг в правильном направлении, с любыми проявлениями тоталитаризма, в том числе в прокуратуре, надо покончить", -добавил глава ГПУ и отметил, что Совет прокуроров будет выбирать на должности как заместителей генпрокурора так и прокуроров районов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 14 апреля, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уволил из органов прокуратуры старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генпрокуратуры Дмитрия Суса.

Теги материала: Юрий Луценко, ГПУ, Генпрокуратура, реформа
Новости СМИ2
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