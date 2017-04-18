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Журналисты подсмотрели за Гонтаревой в аэропорту на пути в США (видео)
18.04.2017 18:39

Эксклюзив  Журналисты подсмотрели за Гонтаревой в аэропорту на пути в США (видео)  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Во вторник, 18 апреля, корреспондент телеканала NewsOne опубликовала видео, на котором глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева проходит регистрацию в международном аэропорту "Борисполь" в Киеве.

Председатель Нацбанка отправилась в Соединенные Штаты Америки, где она примет участие в ежегодном Весеннем собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Вместе с Гонтаревой в Вашингтон отправились министр финансов Украины Александр Данилюк, заместитель министра финансов Украины Юрий Буца, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, а также заместители председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб и Олег Чурий.

Стоит отметить, что Валерия Гонтарева занимает должность управляющего от Украины в Международном валютном фонде.

Как известно, 10 апреля, глава НБУ заявила, что она подала официальное заявление об отставке, однако до 10 мая Гонтарева будет исполнять обязанности главы центробанка.

Как сообщал MIGnews.com.ua, народный депутат Алексей Порошенко выразил мнение, что отставка главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой существенно отразится на работе НБУ и украинской экономике в целом.

Теги материала: Валерия Гонтарева, НБУ, США, МВФ, видео, фото
Новости СМИ2
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