Журналисты подсмотрели за Гонтаревой в аэропорту на пути в США (видео)

MIGnews.com.ua

Во вторник, 18 апреля, корреспондент телеканала NewsOne опубликовала видео, на котором глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева проходит регистрацию в международном аэропорту "Борисполь" в Киеве.

Председатель Нацбанка отправилась в Соединенные Штаты Америки, где она примет участие в ежегодном Весеннем собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Вместе с Гонтаревой в Вашингтон отправились министр финансов Украины Александр Данилюк, заместитель министра финансов Украины Юрий Буца, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, а также заместители председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб и Олег Чурий.

Стоит отметить, что Валерия Гонтарева занимает должность управляющего от Украины в Международном валютном фонде.

Как известно, 10 апреля, глава НБУ заявила, что она подала официальное заявление об отставке , однако до 10 мая Гонтарева будет исполнять обязанности главы центробанка.