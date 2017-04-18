Стало известно, когда отключат последнюю антрацитовую ТЭС в Украине

MIGnews.com.ua

Народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки энергии Лев Пидлисецкий утверждает, что Луганскую ТЭС не остановят. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne .

По словам парламентария, этого не произойдет, поскольку многие жители региона могут остаться без света.

"Шестую станцию - Луганскую, не будут отключать, поскольку она работает отдельно. В противном случае большинство людей в Луганской области останутся без света. Эта станция будет и далее работать, туда все еще поставляют антрацит", - заявил Пидлисецкий.

Вместе с тем он пояснил, почему остановили Славянскую ТЭС: "Она (ТЭС, - ред.) работала до сегодняшнего дня, потому что еще был отопительный сезон. По факту, она не давала электроэнергию".

Также Пидлисецкий заверил, что остановка ТЭС не грозит веерными отключениями: "Главный позитив для страны в том, что остановка ТЭС не несет веерных отключений электроэнергии. До летних пиков можно быть спокойным, но после наступления жары, когда люди будут включать кондиционеры и другие приборы, тогда придется думать, как выйти из этой ситуации".