США раскрыли Путину свой план по Сирии

MIGnews.com.ua

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время официального визита в Российскую Федерацию предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть план по Сирии, который разработал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает АР со ссылкой на источники в Белом доме.

План Трампа, пока еще, на стадии разработки, однако Тиллерсон продемонстрировал президенту России предварительный вариант и документы, в которых изложены основные принципы плана.

По имеющейся информации, план США состоит из трех основных пунктов: ликвидация ИГИЛ, восстановление стабильности во всех регионах Сирии и обеспечение "переходного периода" в стране, в результате которого президент Башар Асад покинет занимаемый им пост.

Также говорится, что для урегулирования сирийского конфликта участие Российской Федерации необходимо.

В СМИ подчеркнули, что госсекретарь США не требовал незамедлительного ответа, а лишь предложил правительству России обдумать предложенный вариант.

При этом в Кремле утверждают, что информация о передаче Путину плана Трампа не соответствует действительности.