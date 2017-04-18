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США раскрыли Путину свой план по Сирии
18.04.2017 17:53

США раскрыли Путину свой план по Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время официального визита в Российскую Федерацию предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть план по Сирии, который разработал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает АР со ссылкой на источники в Белом доме.

План Трампа, пока еще, на стадии разработки, однако Тиллерсон продемонстрировал президенту России предварительный вариант и документы, в которых изложены основные принципы плана.

По имеющейся информации, план США состоит из трех основных пунктов: ликвидация ИГИЛ, восстановление стабильности во всех регионах Сирии и обеспечение "переходного периода" в стране, в результате которого президент Башар Асад покинет занимаемый им пост.

Также говорится, что для урегулирования сирийского конфликта участие Российской Федерации необходимо.

В СМИ подчеркнули, что госсекретарь США не требовал незамедлительного ответа, а лишь предложил правительству России обдумать предложенный вариант.

При этом в Кремле утверждают, что информация о передаче Путину плана Трампа не соответствует действительности.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после визита госсекретаря Соединенных Штатов в Россию похвалил Рекса Тиллерсона за "отличную работу" в Москве.

Теги материала: Дональд Трамп, Рекс Тиллерсон, Владимир Путин, Россия, Сирия, Асад
Новости СМИ2
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