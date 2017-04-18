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Гонтарева полетела в Вашингтон на собрание МВФ и Всемирного банка
18.04.2017 17:09

Гонтарева полетела в Вашингтон на собрание МВФ и Всемирного банка

Во вторник, 18 апреля, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева вылетела в Вашингтон (США), чтобы принять участие в ежегодном Весеннем собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Данную информацию обнародовал пресс-центр Нацбанка на официальной странице в Facebook.

"Председатель НБУ Валерия Гонтарева примет участие в официальной программе мероприятий Весенних сборов и проведет ряд рабочих встреч с ведущими политиками, финансистами и экономистами мира, в частности первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном, президентом Группы Всемирного банка Джимом Кимом, вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, исполнительными директорами МВФ и Всемирного банка Энтони Делануа и Фрэнком Хеемскерком, президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, а также руководителями ряда центральных банков",  говорится в сообщении.

Помимо Валерии Гонтаревой в Соединенные Штаты отправилась официальная делегация от Украины, в которую вошли министр финансов Украины Александр Данилюк, заместитель министра финансов Украины Юрий Буца, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, а также заместители председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб и Олег Чурий.

Также Нацбанк подчеркнул, что Гонтарева занимает должность управляющего от Украины в Международном валютном фонде.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 10 апреля, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева официально заявила об уходе в отставку, однако в течение месяца она будет продолжать выполнять обязанности в качестве главы Нацбанка.

Теги материала: Валерия Гонтарева, США, Нацбанк, МВФ, Мировой банк
Новости СМИ2
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