Гонтарева полетела в Вашингтон на собрание МВФ и Всемирного банка

MIGnews.com.ua

Во вторник, 18 апреля, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева вылетела в Вашингтон (США), чтобы принять участие в ежегодном Весеннем собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Данную информацию обнародовал пресс-центр Нацбанка на официальной странице в Facebook.

"Председатель НБУ Валерия Гонтарева примет участие в официальной программе мероприятий Весенних сборов и проведет ряд рабочих встреч с ведущими политиками, финансистами и экономистами мира, в частности первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном, президентом Группы Всемирного банка Джимом Кимом, вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, исполнительными директорами МВФ и Всемирного банка Энтони Делануа и Фрэнком Хеемскерком, президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, а также руководителями ряда центральных банков", говорится в сообщении.

Помимо Валерии Гонтаревой в Соединенные Штаты отправилась официальная делегация от Украины, в которую вошли министр финансов Украины Александр Данилюк, заместитель министра финансов Украины Юрий Буца, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, а также заместители председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб и Олег Чурий.

Также Нацбанк подчеркнул, что Гонтарева занимает должность управляющего от Украины в Международном валютном фонде.