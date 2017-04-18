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Стало известно, кто из нардепов ни разу не явился на заседание в Раду в апреле
18.04.2017 16:53

Стало известно, кто из нардепов ни разу не явился на заседание в Раду в апреле

В апреле восемь народных депутатов не явились ни на одно заседание в Верховную Раду. Об этом информирует общественное движение "Честно".

В частности, ни на одно пленарное заседание не зарегистрировались письменно по неизвестным причинам и ни разу не голосовали мажоритарщик Петр Сабашук (фракция БПП), Семен Семенченко (фракция "Самопомич"), Вячеслав Богуслаев (группа "Воля народа"), Евгений Бакулин (фракция "Оппозиционный блок"), Андрей Билецкий (внефракционный), Дмитрий Ярош (внефракционный), Александр Онищенко (группа "Воля народа") и Сергей Клюев (внефракционный).

Стоит отметить, что Дмитрий Ярош вообще пропустил 80% заседаний за всю каденцию.

Также сообщается, что лучше всего посещали парламент депутаты от "Батькивщины", а хуже всего - представители "Воли народа".

Как сообщал MIGnews.com.uа, в пятницу, 14 апреля, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко закрыла сегодняшнее пленарное заседание парламента. В следующий раз парламентарии соберутся через месяц - 16 мая.

Теги материала: Верховная Рада, народные депутаты, заседание
Новости СМИ2
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