ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Луценко заявил об успехах в борьбе с "янтарной мафией"
18.04.2017 16:07

Луценко заявил об успехах в борьбе с "янтарной мафией"

Во вторник, 18 апреля, генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что по результатам досудебного расследования незаконной добычи янтаря-сырца в Ровенской области к уголовной ответственности привлечен 31 человек, в отношении 25 из которых суды вынесли обвинительные приговоры. Данную информацию обнародовал пресс-центр Генерального прокурора.

По так называемому делу "янтарной мафии" завершено досудебное расследование. Материалы дела переданы для ознакомления шестерым подозреваемым и их защитникам.

"К сожалению, я не могу сказать, что операция окончательно покончила с "янтарной мафией". На данный момент, по нашим оперативным данным, этой мафии был нанесен удар, и операция по ее ликвидации продолжается", - отметил генпрокурор.

Луценко подчеркнул, что в числе подозреваемых бывший заместитель прокурора Ровенской области, бывший руководитель Сарненской местной прокуратуры Ровенской области, бывший начальник Дубровицкого отдела Сарненской местной прокуратуры, бывший сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью главного управления МВД Украины в Житомирской области, следователь следственного управления Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, которая сейчас отстранена от должности, и старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела контрразведки управления Службы безопасности Украины в Ровенской области.

Также в прокуратуре отметили, что за время досудебного расследования было проведено 183 обыска. Правоохранители обнаружили и изъяли наличные деньги, драгоценности из золота, оружие, янтарь различных фракций, средства для добывания янтаря, черная бухгалтерия и схема распределения средств.

Как сообщал MIGnews.com.ua, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назначил на должность прокурора Ровенской области Богдана Подубинского, вместо отстраненного за контрабанду Олега Соболя.

Теги материала: Юрий Луценко, янтарь, уголовное производство, контрабанда
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Подубинский назначен на пост прокурора Ровенской области
Важное
Подубинский назначен на пост прокурора Ровенской области
Следователя ГПУ "недобропорядочно" заполнившего декларацию - уволили
Важное
Следователя ГПУ "недобропорядочно" заполнившего декларацию - уволили
Апелляционный суд вернул в коммунальную собственность Жуков остров
Важное
Апелляционный суд вернул в коммунальную собственность Жуков остров
Луценко: Расследование против мэра Вышгорода Алексея Момота завершено
Важное
Луценко: Расследование против мэра Вышгорода Алексея Момота завершено
Луценко заявил о росте смертности в украинских колониях
Важное
Луценко заявил о росте смертности в украинских колониях
Рабинович: Шокин появился очень вовремя перед сменой правительства
Важное
Рабинович: Шокин появился очень вовремя перед сменой правительства

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

На праздники в регионах Украины подорожал бензин
Эксклюзив  На праздники в регионах Украины подорожал бензин  Видеорепортаж
18.04.2017
Охрименко: Рост пенсий сможет обеспечить только эмиссия гривны
Эксклюзив  Охрименко: Рост пенсий сможет обеспечить только эмиссия гривны  Видеорепортаж
18.04.2017
Деревянко о новой пенсионной реформе: Скоро люди до пенсии вообще не смогут дожить
Эксклюзив  Деревянко о новой пенсионной реформе: Скоро люди до пенсии вообще не смогут дожить  Видеорепортаж
18.04.2017
Эксперт: Результаты работы НАБУ и НАПК станут заметны к концу этого года
Эксклюзив  Эксперт: Результаты работы НАБУ и НАПК станут заметны к концу этого года  Видеорепортаж
18.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

При каком премьере жить было лучше?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика