Луценко заявил об успехах в борьбе с "янтарной мафией"

MIGnews.com.ua

Во вторник, 18 апреля, генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что по результатам досудебного расследования незаконной добычи янтаря-сырца в Ровенской области к уголовной ответственности привлечен 31 человек, в отношении 25 из которых суды вынесли обвинительные приговоры. Данную информацию обнародовал пресс-центр Генерального прокурора.

По так называемому делу "янтарной мафии" завершено досудебное расследование. Материалы дела переданы для ознакомления шестерым подозреваемым и их защитникам.

"К сожалению, я не могу сказать, что операция окончательно покончила с "янтарной мафией". На данный момент, по нашим оперативным данным, этой мафии был нанесен удар, и операция по ее ликвидации продолжается", - отметил генпрокурор.

Луценко подчеркнул, что в числе подозреваемых бывший заместитель прокурора Ровенской области, бывший руководитель Сарненской местной прокуратуры Ровенской области, бывший начальник Дубровицкого отдела Сарненской местной прокуратуры, бывший сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью главного управления МВД Украины в Житомирской области, следователь следственного управления Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, которая сейчас отстранена от должности, и старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела контрразведки управления Службы безопасности Украины в Ровенской области.

Также в прокуратуре отметили, что за время досудебного расследования было проведено 183 обыска. Правоохранители обнаружили и изъяли наличные деньги, драгоценности из золота, оружие, янтарь различных фракций, средства для добывания янтаря, черная бухгалтерия и схема распределения средств.

Как сообщал MIGnews.com.ua, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назначил на должность прокурора Ровенской области Богдана Подубинского, вместо отстраненного за контрабанду Олега Соболя.