В Украине выберут нового главного люстратора

MIGnews.com.ua

В Минюсте Украины объявили о конкурсе на должность директора Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции, который пройдет с 19 по 21 апреля 2017 года, передает пресс-центр ведомства на официальном сайте.

"В соответствии с приказом Министерства юстиции от 17 марта 2017 года № 1075/к "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности" конкурсный отбор пройдет с 19 по 21 апреля 2017 года", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что первый этап конкурсного отбора запланирован на 19 апреля 2017 года. В 10:00 часов конкурсанты по адресу город Киев, улица Сечевых стрельцов, 73 будут сдавать тестирование. Второй этап, на котором претенденты должны будут решать ситуативные задания - 20 апреля 2017 года в 10 часов по адресу: Киев, проул. Рыльский, 10. Третий этап в виде собеседования, согласно графику, пройдет 21 апреля 2017 года в 10 часов по адресу: г. Киев, проул. Рыльский, 10.

Для участия в конкурсе на занятие вакантной должности директора Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины уже подали шесть кандидатов.

Также в министерстве отметили, что они заинтересованы в том, чтобы за ходом конкурсного отбора наблюдали журналисты и представители общественности.

"Министерство юстиции заинтересовано в том, чтобы в ходе отбора был избран наиболее компетентный, сильный и самодостаточный специалист, который смог бы возглавить это непростое направление", - отмечается в сообщении.

Список кандидатов на должность директора Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции обнародован на сайте ведомства.