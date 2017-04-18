В Украине выберут нового главного люстратора

В Минюсте Украины объявили о конкурсе на должность директора Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции, который пройдет с 19 по 21 апреля 2017 года, передает пресс-центр ведомства на официальном сайте.
"В соответствии с приказом Министерства юстиции от 17 марта 2017 года № 1075/к "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности" конкурсный отбор пройдет с 19 по 21 апреля 2017 года", - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что первый этап конкурсного отбора запланирован на 19 апреля 2017 года. В 10:00 часов конкурсанты по адресу город Киев, улица Сечевых стрельцов, 73 будут сдавать тестирование. Второй этап, на котором претенденты должны будут решать ситуативные задания - 20 апреля 2017 года в 10 часов по адресу: Киев, проул. Рыльский, 10. Третий этап в виде собеседования, согласно графику, пройдет 21 апреля 2017 года в 10 часов по адресу: г. Киев, проул. Рыльский, 10.
Для участия в конкурсе на занятие вакантной должности директора Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины уже подали шесть кандидатов.
Также в министерстве отметили, что они заинтересованы в том, чтобы за ходом конкурсного отбора наблюдали журналисты и представители общественности.
"Министерство юстиции заинтересовано в том, чтобы в ходе отбора был избран наиболее компетентный, сильный и самодостаточный специалист, который смог бы возглавить это непростое направление", - отмечается в сообщении.
Список кандидатов на должность директора Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции обнародован на сайте ведомства.
Как сообщал MIGnews.com.ua, министр юстиции Павел Петренко заявил, что Кабмин утвердил разработанный Министерством юстиции законопроект, направленный на отмену всех принятых в УССР и СССР нормативно-правовых актов.