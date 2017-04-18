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В Минспорта объяснили, как Насирова избрали президентом Федерации дзюдо
18.04.2017 15:19

В Минспорта объяснили, как Насирова избрали президентом Федерации дзюдо

Избрание главы любой спортивной федерации Украины происходит не зависимо от Министерства молодежи и спорта. Об этом заявил председатель ведомства Игорь Жданов.

Он уточнил, что любая федерация является общественной организацией, и Министерство не имеет права вмешиваться в ее деятельность.

"В соответствии с Конституцией Украины, я не имею права вмешиваться в ее деятельность, поэтому она самостоятельно избирает свои руководящие органы, в том числе и президента", - указал Жданов. При этом добавив, что именно в связи с этим и произошло избрание Романа Насирова на должность президента Федерации дзюдо Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в понедельник, 17 апреля, Романа Насирова избрали новым президентом Федерации дзюдо Украины, поскольку его поддержали 22 делегата Конференции. 

Теги материала: Насиров, Минспорта, дзюдо, президент, федерация
Новости СМИ2
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