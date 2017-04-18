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Охрименко: Рост пенсий сможет обеспечить только эмиссия гривны
18.04.2017 14:33

Эксклюзив  Охрименко: Рост пенсий сможет обеспечить только эмиссия гривны  Видеорепортаж

Нынешняя редакция пенсионной реформы, предложенной правительством, не покажет результата в Украине. Об этом заявил экономист Александр Охрименко, пишет NewsOne.

Тем не менее он уверен, что на сегодняшний день реформировать пенсионную реформу нужно.

"Пенсионная реформа нужна, но не та, которую сейчас обсуждают. Нужно навести порядок со спецпенсиями - если человек работает в тяжелых условиях, тогда она нужна, а если человек сидит в парламенте - зачем ему спецпенсия? Давайте сравним шахтера и депутата - это же разные вещи", - указал специалист.

По его словам, введение накопительной системы в пенсиях не даст мгновенного результата.

"Нужна накопительная система. Понятно, что она не сработает быстро, но уже через 25 лет она даст положительный результат. А до этого необходимо использовать единственный правильный выход - эмиссию гривны. И нужно прекратить эти бессмысленные разговоры о том, что эмиссия вредит пенсиям: у нас часто рост пенсий происходил из-за эмиссии гривны. Но обращаю внимание, что не курс рос, а экономика, потому что пенсионер, получая пенсию, покупает не доллары, а украинские товары", - объяснил Охрименко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, народный депутат Юрий Деревянко заявил, что правительство во избежание кризиса с выплатой пенсий должно заняться созданием среды для развития бизнеса и новых рабочих мест, а не поднимать пенсионный возраст. 

Теги материала: пенсионная реформа, Александр Охрименко, пенсия, видео
Новости СМИ2
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