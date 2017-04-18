Охрименко: Рост пенсий сможет обеспечить только эмиссия гривны

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Нынешняя редакция пенсионной реформы, предложенной правительством, не покажет результата в Украине. Об этом заявил экономист Александр Охрименко, пишет NewsOne .

Тем не менее он уверен, что на сегодняшний день реформировать пенсионную реформу нужно.

"Пенсионная реформа нужна, но не та, которую сейчас обсуждают. Нужно навести порядок со спецпенсиями - если человек работает в тяжелых условиях, тогда она нужна, а если человек сидит в парламенте - зачем ему спецпенсия? Давайте сравним шахтера и депутата - это же разные вещи", - указал специалист.

По его словам, введение накопительной системы в пенсиях не даст мгновенного результата.

"Нужна накопительная система. Понятно, что она не сработает быстро, но уже через 25 лет она даст положительный результат. А до этого необходимо использовать единственный правильный выход - эмиссию гривны. И нужно прекратить эти бессмысленные разговоры о том, что эмиссия вредит пенсиям: у нас часто рост пенсий происходил из-за эмиссии гривны. Но обращаю внимание, что не курс рос, а экономика, потому что пенсионер, получая пенсию, покупает не доллары, а украинские товары", - объяснил Охрименко.