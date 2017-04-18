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Мэй намерена провести досрочные парламентские выборы в Великобритании
18.04.2017 14:07

Мэй намерена провести досрочные парламентские выборы в Великобритании

Во вторник, 18 апреля, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в стране будут проведены досрочные парламентские выборы, которые состоятся восьмого июня, передает ВВС.

"Я только что провела заседание кабинета (министров), где мы договорились, что правительство должно созвать всеобщие выборы, которые состоятся 8 июня", - сказала британский премьер.

Решение провести досрочные парламентские выборы, со слов Мэй, обусловлено тем, что после запуска процедуры Brexit Британия нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве, которое она может получить после выборов. Мэй добавила, что при любом развитии событий Великобритания покинет Европейский союз, "и пути назад нет".

Ранее в Лондоне отрицали, что премьер-министр объявит о проведении выборов до следующего голосования в 2020 году. Согласно законодательству страны Тереза Мэй может назначить досрочные выборы, но их должны одобрить две трети депутатов в Палате общин.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 18 апреля президент Украины Петр Порошенко с двухдневным официальным визитом отправился в Великобританию, чтобы встретиться с британским премьер-министром Терезой Мэй, представителями правительства и Палаты общин.

Теги материала: Великобритания, Тереза Мэй, досрочные выборы, парламентские выборы
Новости СМИ2
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