Мэй намерена провести досрочные парламентские выборы в Великобритании

MIGnews.com.ua

Во вторник, 18 апреля, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в стране будут проведены досрочные парламентские выборы, которые состоятся восьмого июня, передает ВВС .

"Я только что провела заседание кабинета (министров), где мы договорились, что правительство должно созвать всеобщие выборы, которые состоятся 8 июня", - сказала британский премьер.

Решение провести досрочные парламентские выборы, со слов Мэй, обусловлено тем, что после запуска процедуры Brexit Британия нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве, которое она может получить после выборов. Мэй добавила, что при любом развитии событий Великобритания покинет Европейский союз, "и пути назад нет".

Ранее в Лондоне отрицали, что премьер-министр объявит о проведении выборов до следующего голосования в 2020 году. Согласно законодательству страны Тереза Мэй может назначить досрочные выборы, но их должны одобрить две трети депутатов в Палате общин.