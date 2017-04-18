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Деревянко о новой пенсионной реформе: Скоро люди до пенсии вообще не смогут дожить
18.04.2017 13:58

Эксклюзив  Деревянко о новой пенсионной реформе: Скоро люди до пенсии вообще не смогут дожить  Видеорепортаж

Правительство во избежание кризиса с выплатой пенсий должно заняться созданием среды для развития бизнеса и новых рабочих мест, а не поднимать пенсионный возраст. Об этом заявил народный депутат Юрий Деревянко в эфире телеканала NewsOne.

"Да, в Украине пенсионная система не идеальна, но прежде всего у нас неидеальная среда для развития бизнеса, создания рабочих мест и притока инвестиций. Ведь именно это способствует росту экономики, притоку средств в бюджет и в Пенсионный фонд одновременно", - сказал он.

По его словам, выполняя требования Международного валютного фонда, правительство занято новой реформой, которая предусматривает не поднятие пенсионного возраста, а увеличение рабочего стажа.

"Они (правительство, - ред.) хотят увеличить рабочий стаж до 35 лет. То есть, если человек не наработал 35 лет стажа, то независимо от того, сколько ему лет, он на пенсию пойти не сможет", - указал парламентарий.

Он уверен, что если подобная инициатива будет воплощена в жизнь, то у украинцев будет  мало шансов дожить до пенсии. Депутат отметил, что никто не захочет брать на работу человека в возрасте 50-60 лет, а соответственно, он не сможет накопить себе необходимые для стажа годы.

Также парламентарий предложил и свой вариант пенсионной реформы, которая, по его мнению, будет действенной.

"Думаю, накопительную систему необходимо начинать внедрять, чтобы мы понимали, что те средства, которые платят украинцы (в ПФ, - ред.) будут выплачены с достижением пенсионного возраста", - добавил Деревянко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак объяснил, что единственно возможным вариантом для повышения пенсионных выплат является инфляционный эффект.

Теги материала: пенсионная реформа, пенсия, стаж, МВФ, видео, требование, работа
Новости СМИ2
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