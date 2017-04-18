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Эксперт: Результаты работы НАБУ и НАПК станут заметны к концу этого года
18.04.2017 13:28

Эксклюзив  Эксперт: Результаты работы НАБУ и НАПК станут заметны к концу этого года  Видеорепортаж

До конца 2017 года общество увидит результаты работы Национального антикоррупционного бюро Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом заявил народный депутат от БПП Борислав Розенблат в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, украинцам не с чем было сравнивать, потому что общество впервые столкнулось с электронными декларациями

"Знаю, что и мою декларацию проверяют, ожидаем результаты. То, что ожидало общество, начинает работать. Давайте не будем спешить, ранее говорили о том, что НАБУ тоже не работает, но мы же видим, что работа идет. Ожидаю, что результаты действий НАБУ и НАПК будут уже в этом году", - отметил он.

В то же время Розенблат выступил против проверки поданных е-деклараций в ручном режиме. "Вопрос программного обеспечения НАПК нужно решать в срочном порядке. В ручном режиме проверять декларации нельзя - нужно специальное программное обеспечение, реестр. Нам пообещали, что проблемы будут решены", - сообщил он.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что недоволен результатами борьбы с коррупцией в Украине.  Глава государства остался недоволен результатами антикоррупционной политики, несмотря на создание независимой антикоррупционной инфраструктуры.

Теги материала: НАБУ, НАПК, антикоррупционные законы, видео
Новости СМИ2
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