Эксперт: Результаты работы НАБУ и НАПК станут заметны к концу этого года

MIGnews.com.ua

До конца 2017 года общество увидит результаты работы Национального антикоррупционного бюро Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом заявил народный депутат от БПП Борислав Розенблат в эфире телеканала NewsOne .

По его словам, украинцам не с чем было сравнивать, потому что общество впервые столкнулось с электронными декларациями

"Знаю, что и мою декларацию проверяют, ожидаем результаты. То, что ожидало общество, начинает работать. Давайте не будем спешить, ранее говорили о том, что НАБУ тоже не работает, но мы же видим, что работа идет. Ожидаю, что результаты действий НАБУ и НАПК будут уже в этом году", - отметил он.

В то же время Розенблат выступил против проверки поданных е-деклараций в ручном режиме. "Вопрос программного обеспечения НАПК нужно решать в срочном порядке. В ручном режиме проверять декларации нельзя - нужно специальное программное обеспечение, реестр. Нам пообещали, что проблемы будут решены", - сообщил он.