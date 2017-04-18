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США окажут поддержку Турции в вопросе Сирии и Ирака
18.04.2017 13:18

США окажут поддержку Турции в вопросе Сирии и Ирака

Во вторник, 18 апреля, президент США Дональд Трамп пообещал президенту Республики Турция Реджепу Тайипу Эрдогану тесное взаимодействие в вопросах Сирии, Ирака и в противостоянии боевикам из Рабочей партии Курдистана, передает Reuters.

Согласно информации, лидер Соединенных Штатов, в ходе телефонного разговора между главами государств, принес Эрдогану поздравления с успешным проведением референдума в стране.  

"Я ценю нашу дружбу, у нас есть много важных дел, которые мы должны сделать вместе", - заявил Трамп.

Ранее говорилось, что в Турции состоялся референдум, по результатам которого действующий глава государства получит неограниченные полномочия. Внесение правок в существующую Конституцию поддержал 51% избирателей. Общее число проголосовавших насчитывает около 55 миллионов человек.

Как сообщал MIGnews.com.ua, однако после референдума, 16 апреля, на улицы Турции вышли сотни манифестантов, которые не согласны с результатами референдума по расширению полномочий Реджепа Эрдогана.

Теги материала: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, США, Дональд Трамп, Сирия
Новости СМИ2
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