США окажут поддержку Турции в вопросе Сирии и Ирака

MIGnews.com.ua

Во вторник, 18 апреля, президент США Дональд Трамп пообещал президенту Республики Турция Реджепу Тайипу Эрдогану тесное взаимодействие в вопросах Сирии, Ирака и в противостоянии боевикам из Рабочей партии Курдистана, передает Reuters .

Согласно информации, лидер Соединенных Штатов, в ходе телефонного разговора между главами государств, принес Эрдогану поздравления с успешным проведением референдума в стране.

"Я ценю нашу дружбу, у нас есть много важных дел, которые мы должны сделать вместе", - заявил Трамп.

Ранее говорилось, что в Турции состоялся референдум , по результатам которого действующий глава государства получит неограниченные полномочия. Внесение правок в существующую Конституцию поддержал 51% избирателей. Общее число проголосовавших насчитывает около 55 миллионов человек.