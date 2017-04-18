МИД Грузии: открытие в Абхазии российского диппредставительства - провокация

MIGnews.com.ua

Открытие в Абхазии здания дипломатического представительства Российской Федерации является провокацией и признаком неуважения территориальной целостности Грузии.

Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел Грузии, передают Украинские Новости.

"Прибытие министра иностранных дел России (Сергея Лаврова, - ред.) в Абхазский регион с нарушением государственной границы Грузии и незаконное открытие в Сухуми нового здания дипломатического представительства России грубо нарушает принцип уважения суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ и другие фундаментальные нормы международного права", говорится в документе.

Грузинское внешнеполитическое ведомство подчеркивает направленность подобной провокационной политики Кремля против Грузии. Отмечается, что Россия имеет цель узаконивания насильственного изменения границ Грузии.

"Подобными незаконными действиями РФ безрезультатно пытается легитимизировать оккупационные режимы", - сообщают в грузинском МИД.

Как сообщал MIGnews.com.ua, специальный представитель главы грузинского правительства по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что во вторник, 18 апреля, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибудет в Абхазию с двухдневным рабочим визитом, что является нарушением суверенитета Грузии .В свою очередь заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания назвал визит Лаврова в Сухум "игнорированием международных принципов и законов".

Отмечалось, что во вторник, 18 апреля, Лавров примет участие в церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии, а в среду, 19 апреля, проведет переговоры с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и главой министерства иностранных дел республики Дауром Кове.