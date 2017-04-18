Правительство Австралии отменило рабочие визы для иностранцев

Власти Австралии приняли решение прекратить действие основной рабочей визы №457, которую должны получать все иностранцы. Об этом сообщил премьер- министр государства Малкольм Тернбулл, пишет news.com.
По его словам, австралийцы были и будут нацией иммигрантов. Тем не менее при устройстве на работу должны отдавать предпочтение гражданам государства.
"Поэтому мы отменяем визу номер 457, на основании которой до сих пор в нашей стране на временной основе находились иностранные работники", - указал он.
Тернбулл отметил, что данный документ не должен служить залогом получения места иностранцами. Жители страны в данном случае должны стоять на первом месте.
Тем не менее в правительстве уже работают над вводом нового вида временных виз для иностранных работников. При их разработке будут учитываться потребности в квалифицированных работниках в той или иной сфере.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киеве возобновили работу три центра по оформлению и выдаче заграничных паспортов.