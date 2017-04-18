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Правительство Австралии отменило рабочие визы для иностранцев
18.04.2017 12:50

Правительство Австралии отменило рабочие визы для иностранцев

Власти Австралии приняли решение прекратить действие основной рабочей визы №457, которую должны получать все иностранцы. Об этом сообщил премьер- министр государства Малкольм Тернбулл, пишет news.com.

По его словам, австралийцы были и будут нацией иммигрантов. Тем не менее при устройстве на работу должны отдавать предпочтение гражданам государства.

"Поэтому мы отменяем визу номер 457, на основании которой до сих пор в нашей стране на временной основе находились иностранные работники", - указал он.

Тернбулл отметил, что данный документ не должен служить залогом получения места иностранцами. Жители страны в данном случае должны стоять на первом месте.

Тем не менее в правительстве уже работают над вводом нового вида временных виз для иностранных работников. При их разработке будут учитываться потребности в квалифицированных работниках в той или иной сфере.  

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киеве возобновили работу три центра по оформлению и выдаче заграничных паспортов.

Теги материала: Австралия, работа, виза, отмена
Новости СМИ2
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