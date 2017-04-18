Боевики распространяют в своих СМИ информацию, дискредитирующую Украину

MIGnews.com.ua

Боевики совершают попытки дискредитировать руководство Украины в своем информационном пространстве. Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации линии разграничения на Донбассе, опубликованном в Facebook пресс-центра штаба АТО.

В частности, речь идет о публикации на web-сайте "Луганский информационный центр" под названием "ВСУ хранят на сладах в Станично-Луганском районе отравляющие вещества - Народная милиция". В ней "представитель Народной милиции ОРДЛО" полковник Андрей Марочко утверждает, что на складах ВСУ хранятся запрещенные химические вещества.

В СЦКК подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности. Украина согласно Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 года полностью отказалась от подобного типа вооружения.

"Украина в отличие от Российской Федерации и ее помощников в лице руководства НВФ ОРДЛО эти обязательства выполнила полностью, как и обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, которая направлена на прекращение использования противопехотных мин как одного из средств вооруженной борьбы", - указали в ведомстве.