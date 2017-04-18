Подубинский назначен на пост прокурора Ровенской области

Во вторник, 18 апреля, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назначил на должность прокурора Ровенской области Богдана Подубинского.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Стоит отметить, что Подубинский назначен на замену Олега Соболя, которого переводят на пост прокурора Черновцов для борьбы с контрабандой.
"Новый руководитель Ровенской областной прокуратуры волевой, я знаю, как он работает. В Ровенской области сейчас урегулирована ситуация с добычей янтаря. Новый руководитель будет работать и дальше в этом направлении", - заявил Луценко.
Также Подубинскому необходимо будет проверить все районные отделы полиции в связи с большим количеством скрытых тяжких преступлений.
Справка: Подубинский является бывшим первым заместителем прокурора Львовской области.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в ночь на пятницу, 14 апреля, в больнице скончался бывший начальник управления Министерства внутренних дел в Ровенской области, член ВО "Свобода" Вячеслав Чайка, которого ранил его сын-прокурор две недели назад.