Подубинский назначен на пост прокурора Ровенской области

MIGnews.com.ua

Во вторник, 18 апреля, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назначил на должность прокурора Ровенской области Богдана Подубинского.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Стоит отметить, что Подубинский назначен на замену Олега Соболя, которого переводят на пост прокурора Черновцов для борьбы с контрабандой.

"Новый руководитель Ровенской областной прокуратуры волевой, я знаю, как он работает. В Ровенской области сейчас урегулирована ситуация с добычей янтаря. Новый руководитель будет работать и дальше в этом направлении", - заявил Луценко.

Также Подубинскому необходимо будет проверить все районные отделы полиции в связи с большим количеством скрытых тяжких преступлений.

Справка: Подубинский является бывшим первым заместителем прокурора Львовской области.