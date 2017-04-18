Грузия обвинила Россию в нарушении территориальной целостности

MIGnews.com.ua

Во вторник, 18 апреля, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибудет в Абхазию с двухдневным рабочим визитом, что является нарушением суверенитета Грузии.

Об этом заявил специальный представитель главы грузинского правительства по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе, передает ТАСС.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания назвал визит Лаврова в Сухум "игнорированием международных принципов и законов".

"Это очередная попытка посягательства на суверенитет Грузии", - заявил Джалагания.

Стоит отметить, что во вторник, 18 апреля, Лавров примет участие в церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии, а в среду, 19 апреля, проведет переговоры с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и главой министерства иностранных дел республики Дауром Кове.

Напомним, что последний раз российский чиновник приезжал с визитом вСухум в апреле 2011 года.