Порошенко раскрыл подробности беседы с Путиным, Меркель и Олландом

MIGnews.com.ua

Минские договоренности являются единственным вариантом решения вооруженного противостояния на Донбассе как в части вопросов безопасности, так и политических аспектов. Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook по итогам переговоров в "нормандском формате" с президентами Франции и России Франсуа Олландом и Владимиром Путиным, а также канцлером Германии Ангелой Меркель.

По его словам, все стороны переговоров сошлись на том, что на Донбассе обязательно нужно придерживаться режима тишины, введенного перед Пасхой. Также украинский лидер призвал проводить более активные действия в части освобождения заложников и пленных, которое нужно проводит по формуле "всех на всех".

Глава украинского государства выразил слова благодарности своему французскому коллеге за его содействие в решении вопроса в рамках нормандского формата.

"Надеемся, что этот формат продолжит работу после президентских выборов во Франции", - добавил Порошенко.