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Катеринчук: В Украине не будет досрочных выборов
18.04.2017 09:29

Эксклюзив  Катеринчук: В Украине не будет досрочных выборов  Видеорепортаж

В Украине не будет досрочных президентских выборов.

Об этом заявил народный депутат Украины Николай Катеринчук в эфире телеканала NewsOne.

При этом политик считает, что очередные выборы будут спровоцированы военным положением.

Кроме того, по убеждениям нардепа, нынешняя власть будет возглавлять Украину еще полгода или год.

"Очередные выборы будут из-за военного положения. Еще полгода или год они (нынешние власти, - ред.) продолжат свое существование, для того чтобы зачистить до конца СМИ, оппозицию, которая им не нравится, и сделать много других вещей, которые позволят им по окончании военного положения не потерять то, что они взяли", - подчеркнул Катеринчук.

Как сообщал MIGnews.com.uа, народный депутат лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок высказал мнение, что президент Украины Петр Порошенко после подписания визовой либерализации с Европейским союзом может объявить досрочные президентские выборы.

Теги материала: Катеринчук, досрочные выборы, выборы
Новости СМИ2
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