Катеринчук: В Украине не будет досрочных выборов

MIGnews.com.ua

В Украине не будет досрочных президентских выборов.

Об этом заявил народный депутат Украины Николай Катеринчук в эфире телеканала NewsOne.

При этом политик считает, что очередные выборы будут спровоцированы военным положением.

Кроме того, по убеждениям нардепа, нынешняя власть будет возглавлять Украину еще полгода или год.

"Очередные выборы будут из-за военного положения. Еще полгода или год они (нынешние власти, - ред.) продолжат свое существование, для того чтобы зачистить до конца СМИ, оппозицию, которая им не нравится, и сделать много других вещей, которые позволят им по окончании военного положения не потерять то, что они взяли", - подчеркнул Катеринчук.