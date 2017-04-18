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Во время звучания гимна США Мелания напомнила Трампу положить руку на сердце
18.04.2017 08:58

Во время звучания гимна США Мелания напомнила Трампу положить руку на сердце  Видеорепортаж

На 139-й ежегодной пасхальной церемонии катания яиц в Белом доме во время звучания гимна США американский президент Дональд Трамп забыл положить руку на сердце.

Соответствующую видеозапись обнародовало издание Time.

Во время церемонии Трамп с супругой Меланией и сыном Барроном вышли на балкон.

Спустя пару секунд звучания гимна супруга президента США Мелания напомнила ему о правилах поведения, чем спасла от конфуза.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Белом доме состоялось празднование пасхального понедельника. Открывала праздник первая леди США Мелания Трамп со своим мужем Дональдом Трампом и их младшим сыном.

Теги материала: Дональд Трамп, Белый дом, Пасха, гимн, США
Новости СМИ2
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