Во время звучания гимна США Мелания напомнила Трампу положить руку на сердце

На 139-й ежегодной пасхальной церемонии катания яиц в Белом доме во время звучания гимна США американский президент Дональд Трамп забыл положить руку на сердце.
Соответствующую видеозапись обнародовало издание Time.
Во время церемонии Трамп с супругой Меланией и сыном Барроном вышли на балкон.
Спустя пару секунд звучания гимна супруга президента США Мелания напомнила ему о правилах поведения, чем спасла от конфуза.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Белом доме состоялось празднование пасхального понедельника. Открывала праздник первая леди США Мелания Трамп со своим мужем Дональдом Трампом и их младшим сыном.