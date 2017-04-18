ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Трамп доволен поддержкой Эрдогана авиаударов США по Сирии
18.04.2017 08:53

Трамп доволен поддержкой Эрдогана авиаударов США по Сирии

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 17 апреля, провел телефонный разговор с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

Во время переговоров американский лидер поздравил коллегу с положительными результатами референдума. Кроме этого главы государств обсудили авиаудары США по авиабазе в Сирии 4 апреля. Трамп поблагодарил Эрдогана за оказываемую поддержку.

Оба президента пришли к согласию, что обязательно нужно применение определенных методов для приведения сирийского лидера Башара Асада к ответственности за совершенные действия.

Также в Белом доме отметили, что во время разговора стороны затронули вопрос борьбы с террористами "Исламского государства".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Трамп заявил, что прошедшие накануне протесты с требованием опубликовать его налоговую декларацию являются проплаченными

Теги материала: Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, США, Сирия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Во время звучания гимна США Мелания напомнила Трампу положить руку на сердце
Важное
Во время звучания гимна США Мелания напомнила Трампу положить руку на сердце  Видеорепортаж
КНДР: Ядерная война против США может начаться в "любой момент"
Важное
КНДР: Ядерная война против США может начаться в "любой момент"
Эрдоган заявил, что ОБСЕ должна "знать свое место"
Важное
Эрдоган заявил, что ОБСЕ должна "знать свое место"
В Пентагоне ведется проверка ядерного потенциала США
Важное
В Пентагоне ведется проверка ядерного потенциала США
КНДР грозится каждую неделю проводить ракетные испытания
Важное
КНДР грозится каждую неделю проводить ракетные испытания
FT: Известный китайский миллиардер нанял Манафорта в качестве советника
Важное
FT: Известный китайский миллиардер нанял Манафорта в качестве советника

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 18 - 23 апреля
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 18 - 23 апреля
18.04.2017
Катеринчук: В Украине не будет досрочных выборов
Эксклюзив  Катеринчук: В Украине не будет досрочных выборов  Видеорепортаж
18.04.2017
В МинАТО подтвердили закупку угля в России
Эксклюзив  В МинАТО подтвердили закупку угля в России
17.04.2017
Во Львове празднуют "поливальный понедельник": транспорт в центре остановился
Эксклюзив  Во Львове празднуют "поливальный понедельник": транспорт в центре остановился  Видеорепортаж
17.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

При каком премьере жить было лучше?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика