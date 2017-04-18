Трамп доволен поддержкой Эрдогана авиаударов США по Сирии

MIGnews.com.ua

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 17 апреля, провел телефонный разговор с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

Во время переговоров американский лидер поздравил коллегу с положительными результатами референдума. Кроме этого главы государств обсудили авиаудары США по авиабазе в Сирии 4 апреля. Трамп поблагодарил Эрдогана за оказываемую поддержку.

Оба президента пришли к согласию, что обязательно нужно применение определенных методов для приведения сирийского лидера Башара Асада к ответственности за совершенные действия.

Также в Белом доме отметили, что во время разговора стороны затронули вопрос борьбы с террористами "Исламского государства".