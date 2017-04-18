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Нормандская четверка провела переговоры относительно ситуации на Донбассе
18.04.2017 08:33

Нормандская четверка провела переговоры относительно ситуации на Донбассе

В ночь на вторник, 18 апреля, в телефонном режиме прошли переговоры между президентом Украины Петром Порошенко, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Лидеры стран "нормандской четверки" вновь подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры государств "номандской четверки" призвали активизировать работу по решению проблемы обмена заложников по формуле "всех на всех".

"Выражено сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Высказана признательность президенту Французской Республики Франсуа Олланду за его усилия в рамках "нормандской четверки" и надежда на то, что работа в этом формате будет продолжена после президентских выборов во Франции", - говорится в сообщении. 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, первый заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Владимир Пристайко заявил, что правительство Российской Федерации может принять решение о выходе из процесса переговоров по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. 

Он указал на то, что сейчас Россия демонстрирует свое нежелание принимать участие в переговорах в "нормандском формате". 

По его словам, Германия и Франция также понимают, что РФ хочет выйти из-за стола переговоров и делает все возможное, чтобы этого не произошло.  

Теги материала: Донбасс, Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд, Ангела Меркель, переговоры, нормандская четверка
Новости СМИ2
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