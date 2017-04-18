КНДР: Ядерная война против США может начаться в "любой момент"

MIGnews.com.ua

Ядерная война между Корейской Народно-Демократической Республикой и Соединенными Штатами Америки может начаться в "любой момент".

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Северной Кореи при Организации Объединенных Наций Ким Ин Рен во время пресс-конференции, передает Express.

По словам дипломата, США "нарушают мир и стабильность" во всем мире своим "несправедливым и непропорциональным" ответом на действия лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Кроме того, он убежден, что президент США Дональд Трамп "одержим" идеей развязать войну с КНДР.

Ким Ин Рен подчеркнул, что в связи с тем, что "повышенная напряженность создала чрезвычайную ситуацию", военные действия могут стать "вполне реальной возможностью".