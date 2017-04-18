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КНДР: Ядерная война против США может начаться в "любой момент"
18.04.2017 08:05

КНДР: Ядерная война против США может начаться в "любой момент"

Ядерная война между Корейской Народно-Демократической Республикой и Соединенными Штатами Америки может начаться в "любой момент".

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Северной Кореи при Организации Объединенных Наций Ким Ин Рен во время пресс-конференции, передает Express.

По словам дипломата, США "нарушают мир и стабильность" во всем мире своим "несправедливым и непропорциональным" ответом на действия лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. 

Кроме того, он убежден, что президент США Дональд Трамп "одержим" идеей развязать войну с КНДР. 

Ким Ин Рен подчеркнул, что в связи с тем, что "повышенная напряженность создала чрезвычайную ситуацию", военные действия могут стать "вполне реальной возможностью".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сонг-Рель заявил, что КНДР намерена продолжить проведение ракетных испытаний, несмотря на международное давление и усиление санкций со стороны США. По его словам, в случае, если США будут "достаточно безрассудными, чтобы использовать военные средства", начнется полномасштабная война.

Теги материала: КНДР, США, ядерная война, Северная Корея
Новости СМИ2
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