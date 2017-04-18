Эрдоган заявил, что ОБСЕ должна "знать свое место"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на критику международных наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе относительно несоответствия стандартам проведение референдума.
Об этом сообщает ВВС.
"Знайте свое место", - заявил он в ответ на сообщения о нарушениях.
Кроме того, выступая перед сторонниками реформы в президентском дворце в турецкой столице Анкаре, Эрдоган заявил, что "не видит, не слышит и не признает политически мотивированные отчеты" наблюдателей.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, наблюдатели ОБСЕ, которые занимались мониторингом кампании и процесса голосования граждан Турции на референдуме заявили, что референдум в Турции не совсем соответствовал принятым международным стандартам. Одним из грубых нарушений представитель Миссии Тана де Зулета назвала разрешение использовать для голосования турок бюллетени без официальным марок.