Эрдоган заявил, что ОБСЕ должна "знать свое место"

MIGnews.com.ua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на критику международных наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе относительно несоответствия стандартам проведение референдума.

Об этом сообщает ВВС.

"Знайте свое место", - заявил он в ответ на сообщения о нарушениях.

Кроме того, выступая перед сторонниками реформы в президентском дворце в турецкой столице Анкаре, Эрдоган заявил, что "не видит, не слышит и не признает политически мотивированные отчеты" наблюдателей.