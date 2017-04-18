ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Эрдоган заявил, что ОБСЕ должна "знать свое место"
18.04.2017 07:54

Эрдоган заявил, что ОБСЕ должна "знать свое место"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на критику международных наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе относительно несоответствия стандартам проведение референдума.

Об этом сообщает ВВС.

"Знайте свое место", - заявил он в ответ на сообщения о нарушениях.

Кроме того, выступая перед сторонниками реформы в президентском дворце в турецкой столице Анкаре, Эрдоган заявил, что "не видит, не слышит и не признает политически мотивированные отчеты" наблюдателей.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, наблюдатели ОБСЕ, которые занимались мониторингом кампании и процесса голосования граждан Турции на референдуме заявили, что референдум в Турции не совсем соответствовал принятым международным стандартам. Одним из грубых нарушений представитель Миссии Тана де Зулета назвала разрешение использовать для голосования турок бюллетени без официальным марок.

Теги материала: ОБСЕ, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, референдум
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Трамп доволен поддержкой Эрдогана авиаударов США по Сирии
Важное
Трамп доволен поддержкой Эрдогана авиаударов США по Сирии
ОБСЕ: Референдум в Турции не соответствовал международным стандартам
Важное
ОБСЕ: Референдум в Турции не соответствовал международным стандартам
Референдум в Турции: оппозиционеры потребовали пересчета 60% голосов
Важное
Референдум в Турции: оппозиционеры потребовали пересчета 60% голосов
Появились предварительные результаты референдума в Турции по увеличению полномочий президента
Важное
Появились предварительные результаты референдума в Турции по увеличению полномочий президента
Референдум в Турции окончен: все избирательные участки закрыты
Важное
Референдум в Турции окончен: все избирательные участки закрыты
В Турции начался референдум, который позволит Эрдогану править до 2029 года
Важное
В Турции начался референдум, который позволит Эрдогану править до 2029 года

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 18 - 23 апреля
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 18 - 23 апреля
18.04.2017
Катеринчук: В Украине не будет досрочных выборов
Эксклюзив  Катеринчук: В Украине не будет досрочных выборов  Видеорепортаж
18.04.2017
В МинАТО подтвердили закупку угля в России
Эксклюзив  В МинАТО подтвердили закупку угля в России
17.04.2017
Во Львове празднуют "поливальный понедельник": транспорт в центре остановился
Эксклюзив  Во Львове празднуют "поливальный понедельник": транспорт в центре остановился  Видеорепортаж
17.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

При каком премьере жить было лучше?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика