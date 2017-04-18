В Пентагоне ведется проверка ядерного потенциала США

В понедельник, 17 апреля, Пентагон официально начал оценивание ядерного потенциала Соединенных Штатов Америки по распоряжению президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Дана Уайт, сообщает The Hill.
По ее словам, проверку Пентагону поручил провести американский министр обороны Джеймс Мэттис. В свою очередь соответствующую проверку Трамп приказал провести еще в январе.
Уайт проинформировала, что контролировать процесс проверки будут заместитель министра обороны США, а также заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов США.
"Завершится (оценка ядерного потенциала, - ред.) до конца года, после чего президенту будет представлен окончательный отчет", - добавила пресс-секретарь минобороны США.
Стоит отметить, что последний раз такая проверка проводилась семь лет назад.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вице-президент США Майк Пенс заявил, что "эра" стратегического терпения США в отношении ракетно-ядерных испытаний КНДР закончилась. По его словам, на данный момент правительство США твердо стоит на позиции обеспечения безопасности на всем Корейском полуострове.