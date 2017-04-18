КНДР грозится каждую неделю проводить ракетные испытания

MIGnews.com.ua

Корейская Народно-Демократическая Республика намерена продолжить проведение ракетных испытаний, несмотря на международное давление и усиление санкций со стороны США.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сонг-Рель в интервью BBC News.

"Мы будем проводить больше ракетных испытаний на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе", – уверяет Хан Сонг-Рель.

По его словам, в случае, если США будут "достаточно безрассудными, чтобы использовать военные средства", начнется полномасштабная война.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вице-президент США Майк Пенс заявил, что "эра" стратегического терпения США в отношении ракетно-ядерных испытаний КНДР закончилась . По его словам, на данный момент правительство США твердо стоит на позиции обеспечения безопасности на всем Корейском полуострове.

Также американский вице-президент обратился к правительству Китая с настоятельной просьбой делать больше для "преодоления кризиса на Корейском полуострове".