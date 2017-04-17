В МинАТО подтвердили закупку угля в России

MIGnews.com.ua

Украина постоянно закупает уголь коксовой группы в Российской Федерации. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак в эфире телеканала NewsOne .

"Что касается угля коксовой группы, то он, как и раньше покупается в России. У нас не хватало угля коксовой группы еще до войны", - указал он.

По его словам, корабли с энергетическим углем из ЮАР придут в Украины уже в начале лета. На данный момент увеличивается добыча газового угля на территории Украины.

"Проходит модернизация некоторых электростанций. У нас идет перегрузка около 4,5 миллионов тонн. Маневренные мощности электроэнергии будут полностью обеспечены. До конца года намерены переоборудовать Змиевскую и Трипольскую ТЕС на уголь марки Г и таким образом уменьшить зависимость от импортного угля. В результате, мы сможем полностью обеспечить страну электроэнергией", - указал представитель МинАТО.