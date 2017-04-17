FT: Известный китайский миллиардер нанял Манафорта в качестве советника

MIGnews.com.ua

Экс-руководитель предвыборной кампании нынешнего президента Дональда Трампа Пол Манафорт в Шанхае провел встречу с китайским миллиардером, основателем Тихоокеанской строительной группы Яном Чи, пишет Financial Times .

Сам же Чи рассказал, что Манафорт должен оказать ему помощь в оценке ситуации относительно инфраструктурного бума в США. Кроме этого он должен помочь бизнесмену получить инфраструктурные контракты в США на триллион долларов.

Тем не менее, помощник Манафорта Джейсон Малони заявил, что его начальник не работает на китайского миллиардера. Он уточнил, что экс-советник президента Украины Виктора Януковича был в Китае, однако это поездка носила рабочий характер и никакого отношения к сотрудничеству с Яном Чи не имеет.