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FT: Известный китайский миллиардер нанял Манафорта в качестве советника
17.04.2017 19:59

FT: Известный китайский миллиардер нанял Манафорта в качестве советника

Экс-руководитель предвыборной кампании нынешнего президента Дональда Трампа Пол Манафорт в Шанхае провел встречу с китайским миллиардером, основателем Тихоокеанской строительной группы Яном Чи, пишет Financial Times.

Сам же Чи рассказал, что Манафорт должен оказать ему помощь в оценке ситуации относительно инфраструктурного бума в США. Кроме этого он должен помочь бизнесмену получить инфраструктурные контракты в США на триллион долларов.

Тем не менее, помощник Манафорта Джейсон Малони заявил, что его начальник не работает на китайского миллиардера. Он уточнил, что экс-советник президента Украины Виктора Януковича был в Китае, однако это поездка носила рабочий характер и никакого отношения к сотрудничеству с Яном Чи не имеет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, издание The Associated Press нашло подтверждение получения руководителем избирательного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом 1,2 миллиона долларов от Партии регионов.

Теги материала: США, советник, миллиардер, Китай
Новости СМИ2
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