В этом году Россия стала лидером по поставкам угля в Украину

С начала года в Украину поставлено 413 тысяч тонн угля. Из общего количества горючего 221 тысяч тонн пришла на украинскую территорию из Российской Федерации. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в Министерстве энергетики и угольной промышленности.
Наименьшее количество угля поступило на украинские электростанции из Южно-Африканской республики – 72,9 тысяч тонн, Польша поставила 118,9 тысяч тонн, а Россия – 221,6 тысяч тонн.
На 1 апреля запасы топлива на украинских ТЭС и ТЕЦ составляют 1 921 900 тонн. При этом на протяжении марта запасы угля выросли на 5,2% или на 94,7 тысяч тонн.
Стоит отметить, что правительство заявляло о подготовке проекта распоряжения о запрете поставки в Украину из Российской Федерации.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что в связи с дефицитом угля антрацитовой группы в стране, после оккупации территорий Донецкой и Луганской областей, есть необходимость в импортировании этого вида топлива из других стран, за исключением страны-агрессора - России.