В этом году Россия стала лидером по поставкам угля в Украину

MIGnews.com.ua

С начала года в Украину поставлено 413 тысяч тонн угля. Из общего количества горючего 221 тысяч тонн пришла на украинскую территорию из Российской Федерации. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Наименьшее количество угля поступило на украинские электростанции из Южно-Африканской республики – 72,9 тысяч тонн, Польша поставила 118,9 тысяч тонн, а Россия – 221,6 тысяч тонн.

На 1 апреля запасы топлива на украинских ТЭС и ТЕЦ составляют 1 921 900 тонн. При этом на протяжении марта запасы угля выросли на 5,2% или на 94,7 тысяч тонн.

Стоит отметить, что правительство заявляло о подготовке проекта распоряжения о запрете поставки в Украину из Российской Федерации.