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ОБСЕ: Референдум в Турции не соответствовал международным стандартам
17.04.2017 16:57

ОБСЕ: Референдум в Турции не соответствовал международным стандартам

Референдум в Турции не совсем соответствовал принятым международным стандартам. Об этом заявляют наблюдатели ОБСЕ, которые занимались мониторингом компании и процесса голосования граждан Турции на референдуме.

Одним из грубых нарушений представитель Миссии Тана де Зулета назвала разрешение использовать для голосования турок бюллетени без официальным марок. Своими действиями нынешнее правительство "важные гарантии предотвращения мошенничества".

Кроме этого сотрудники ОБСЕ заметили еще ряд нарушений во время референдума. В частности, запугивание оппозиционных активистов, сам вопрос референдума не указывался в бюллетенях, перенос кампании по предварительному голосованию в пользу конституционной реформы.

Тана де Зулета уточнила, что турецкие власти обязались выполнять все нормы, но "недотянули до полного соблюдения".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Турции несколько тысяч жителей самого большого города Стамбул вышли на улицы для проведения стихийных акций протеста против результатов проведенного накануне референдума, значительно расширяющего полномочия президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. 

Теги материала: Турция, референдум, ОБСЕ, стандарт
Новости СМИ2
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