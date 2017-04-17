ОБСЕ: Референдум в Турции не соответствовал международным стандартам

MIGnews.com.ua

Референдум в Турции не совсем соответствовал принятым международным стандартам. Об этом заявляют наблюдатели ОБСЕ, которые занимались мониторингом компании и процесса голосования граждан Турции на референдуме.

Одним из грубых нарушений представитель Миссии Тана де Зулета назвала разрешение использовать для голосования турок бюллетени без официальным марок. Своими действиями нынешнее правительство "важные гарантии предотвращения мошенничества".

Кроме этого сотрудники ОБСЕ заметили еще ряд нарушений во время референдума. В частности, запугивание оппозиционных активистов, сам вопрос референдума не указывался в бюллетенях, перенос кампании по предварительному голосованию в пользу конституционной реформы.

Тана де Зулета уточнила, что турецкие власти обязались выполнять все нормы, но "недотянули до полного соблюдения".