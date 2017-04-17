Порошенко едет в Великобританию на встречу с Мэй

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко в период с 18 по 19 апреля будет находиться с официальным визитом в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках визита украинский лидер должен провести ряд встреч и переговоров. В частности, запланированы встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй, представителями правительства и Палаты общин.

Кроме этого Порошенко должен выступить в Королевском институте международных отношений Chatham House и ведущими представителями британского бизнеса.