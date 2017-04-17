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Порошенко едет в Великобританию на встречу с Мэй
17.04.2017 16:46

Порошенко едет в Великобританию на встречу с Мэй

Президент Украины Петр Порошенко в период с 18 по 19 апреля будет находиться с официальным визитом в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках визита украинский лидер должен провести ряд встреч и переговоров. В частности, запланированы встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй, представителями правительства и Палаты общин.

Кроме этого Порошенко должен выступить в Королевском институте международных отношений Chatham House и ведущими представителями британского бизнеса.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами - предпринимателями", который предусматривает отмену обязательного использования печатей на документах.

Теги материала: Петр Порошенко, Тереза Мэй, Великобритания, переговоры, визит
Новости СМИ2
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