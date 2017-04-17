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Песков рассказал о планах Путина "призвать" Киев выполнять Минск
17.04.2017 16:31

Песков рассказал о планах Путина "призвать" Киев выполнять Минск

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках контактов лидеров "нормандской четверки" намерен обратиться к украинскому правительству с настоятельным призывом выполнять договоренности, подписанные в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства во время пресс-конференции, пишет УНИАН.

По его словам, о подготовке каких-либо новых инициатив по поводу решения вооруженного противостояния на Донбассе не известно. Тем не менее, российский лидер намерен "призвать" Киев выполнять соглашения.

"Сейчас о никаких новых инициативах неизвестно, по крайней мере, они не готовятся, и единственная инициатива здесь может быть - еще раз призвать украинскую сторону к выполнению Минских договоренностей, альтернативы этому процессу нет", - указал он.

Также Песков отметил, что об общении в рамках "нормандского формата" он проинформирует позже.

Представитель Путина рассказал, что в понедельник, 17 апреля, у президента запланировал разговор с международными лидерами. Однако с кем именно не уточнил.  

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с главами спецслужб Великобритании передала досье Федеральной разведывательной службы Германии на президента Российской Федерации Владимира Путина и документы с анализом ситуации в Крыму.

Теги материала: Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Донбасс, Минские договоренности
Новости СМИ2
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