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В РФ увидели прямую угрозу в намерениях США решить вопрос Северной Кореи
17.04.2017 15:31

В РФ увидели прямую угрозу в намерениях США решить вопрос Северной Кореи

Российская Федерация выступает против решения США проблемы Сереной Кореи силовым методом. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции.

Таким образом председатель российского внешнеполитического ведомства отреагировал на заявления вице-президента Майка Пенса относительно установления мира на Корейском полуострове. При этом он подчеркнул, что ели США будут решать проблему так, как это озвучил Пенс, то это довольно "рискованный путь".

"Если под фигурой речи, которую употребил вице-президент США, понимать угрозу применения силы в одностороннем порядке, то это очень рискованный путь", - указал Лавров.

Российский министр отметил, что в Москве считают неприемлемыми действия властей Северной Кореи. Тем не менее, США не имеют права нарушать международные договоренности и правила.

"Мы не приемлем ядерно-ракетные авантюрные действия Пхеньяна в нарушение резолюций Совета безопасности ООН, но это не означает, что можно таким же образом нарушать международное право, применяя силу в нарушение устава ООН", - сказал глава МИДа.

Также Лавров вспомнил и о недавней бомбардировке США сирийской авиабазы.

"Надеюсь, что односторонних действий наподобие тех, что мы видели недавно в Сирии, не будет", - добавил он.

По его словам, в РФ надеются, что президент США Дональд Трамп будет следовать линии, "неоднократно озвученной в период своей предвыборной кампании".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, правительство Китая выразило решительное несогласие с намерениями США разместить на территории Южной Кореи свою систему противоракетной обороны THAAD.

Теги материала: США, Северная Корея, Единая Россия, Сергей Лавров
Новости СМИ2
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