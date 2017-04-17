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Рева анонсировал сокращение количества украинцев, получающих субсидию
17.04.2017 13:48

Рева анонсировал сокращение количества украинцев, получающих субсидию

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что через год количество украинцев, которые получают субсидию, сократится до 5 миллионов домохозяйств. Об этом глава ведомства заявил в интервью Зеркалу недели.

Он пояснил, что во время предварительных подсчетов количества домохозяйств, которые должны были получить субсидию, число равнялось 8-9 миллионам. Тем не менее, на начало 2017 года ее оформили только 7,5 миллиона из них. Рева предположил, что остальные 1,5 миллиона могли получить минимальную субсидию, поэтому решили ее и не оформлять.

"Так как стремительного роста тарифов уже не будет, а доходы людей растут, я прогнозирую, что на 1 января 2018 субсидии будут получать около 5 миллионов  домохозяйств. Где-то треть отсеется", - указал председатель министерства.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак объяснил, что единственно возможным вариантом для повышения пенсионных выплат является инфляционный эффект. 

Теги материала: Андрей Рева, субсидия, сокращение, ЖКХ, оплата
Новости СМИ2
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