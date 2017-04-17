Рева анонсировал сокращение количества украинцев, получающих субсидию

MIGnews.com.ua

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что через год количество украинцев, которые получают субсидию, сократится до 5 миллионов домохозяйств. Об этом глава ведомства заявил в интервью Зеркалу недели .

Он пояснил, что во время предварительных подсчетов количества домохозяйств, которые должны были получить субсидию, число равнялось 8-9 миллионам. Тем не менее, на начало 2017 года ее оформили только 7,5 миллиона из них. Рева предположил, что остальные 1,5 миллиона могли получить минимальную субсидию, поэтому решили ее и не оформлять.

"Так как стремительного роста тарифов уже не будет, а доходы людей растут, я прогнозирую, что на 1 января 2018 субсидии будут получать около 5 миллионов домохозяйств. Где-то треть отсеется", - указал председатель министерства.