В Китае выступили против размещения американских систем ПРО в Южной Корее

Правительство Китая выразило решительное несогласие с намерениями США разместить на территории Южной Кореи свою систему противоракетной обороны THAAD. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Лу Канг во время брифинга, пишет Новое время.
По его словам, китайские власти против таких действий США. Кроме этого он обратился ко всем сторонам конфликта с просьбой обеспечить безопасность в регионе мирными методами.
В Китае уверены, что мощный радар, которым оснащена американская система THAAD, будет угрозой для страны.
Тем не менее, Южная Корея вместе с США заявляют, что подобные действия призваны только для обеспечения защиты от северокорейских ракет.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вице-президент США Майк Пенс заявил, что "эра" стратегического терпения США в отношении ракетно-ядерных испытаний КНДР закончилась.