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В Китае выступили против размещения американских систем ПРО в Южной Корее
17.04.2017 13:36

В Китае выступили против размещения американских систем ПРО в Южной Корее

Правительство Китая выразило решительное несогласие с намерениями США разместить на территории Южной Кореи свою систему противоракетной обороны THAAD. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Лу Канг во время брифинга, пишет Новое время.

По его словам, китайские власти против таких действий США. Кроме этого он обратился ко всем сторонам конфликта с просьбой обеспечить безопасность в регионе мирными методами.

В Китае уверены, что мощный радар, которым оснащена американская система THAAD, будет угрозой для страны.

Тем не менее, Южная Корея вместе с США заявляют, что подобные действия призваны только для обеспечения защиты от северокорейских ракет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вице-президент США Майк Пенс заявил, что "эра" стратегического терпения США в отношении ракетно-ядерных испытаний КНДР закончилась.

Теги материала: Китай, США, Южная Корея, установка
Новости СМИ2
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