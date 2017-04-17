В Китае выступили против размещения американских систем ПРО в Южной Корее

MIGnews.com.ua

Правительство Китая выразило решительное несогласие с намерениями США разместить на территории Южной Кореи свою систему противоракетной обороны THAAD. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Лу Канг во время брифинга, пишет Новое время .

По его словам, китайские власти против таких действий США. Кроме этого он обратился ко всем сторонам конфликта с просьбой обеспечить безопасность в регионе мирными методами.

В Китае уверены, что мощный радар, которым оснащена американская система THAAD, будет угрозой для страны.

Тем не менее, Южная Корея вместе с США заявляют, что подобные действия призваны только для обеспечения защиты от северокорейских ракет.