Президент Туркменистана планирует сделать страну свободной от табака до 2025 года

MIGnews.com.ua

Правительство Туркменистана намерено очистить страну от курильщиков до 2025 года. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов своим постановлением утвердил Национальную программу реализации в Туркменистане Рамочной Конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением табака 2017-2021 годы. Также он утвердил План мероприятий и состав Межотраслевой координирующей комиссии по реализации программы.

Сообщается, что целью данной программы является популяризация здорового образа жизни, увеличение продолжительности жизни. Программа должна обеспечить эффективные меры по превращению Туркменистана в страну, которая будет свободна от табака, уже к 2025 году.