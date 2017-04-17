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Пенс о ядерных испытания КНДР: Терпение США закончилось
17.04.2017 11:46

Пенс о ядерных испытания КНДР: Терпение США закончилось

"Эра" стратегического терпения США в отношении ракетно-ядерных испытаний КНДР закончилась. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс во время визита в Демилитаризованную зоны, которая является фактической границей между Южной Кореей и КНДР, пишет УНИАН.  

По его словам, на данный момент правительство США твердо стоит на позиции обеспечения безопасности на всем Корейском полуострове. Он уточнил, что это будет осуществлено мирным путем, в частности, переговорами. Однако власти США работают над всеми вариантами решения этого вопроса.

"Тем не менее, рассматриваются все варианты действий для достижения цели и обеспечения стабильности народа этой страны (Южной Кореи, — ред.)", - указал Пенс.

Также американский вице-президент обратился к правительству Китая с настоятельной просьбой делать больше для "преодоления кризиса на Корейском полуострове".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Северной Корее создали специальные тактические войска, которые являются новым видом вооруженных сил.

Теги материала: США, КНДР, испытания, безопасность, мир
Новости СМИ2
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