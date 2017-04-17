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В Южной Корее стартовала предвыборная кампания: на пост президента претендуют 15 человек
17.04.2017 10:55

В Южной Корее стартовала предвыборная кампания: на пост президента претендуют 15 человек

В Южной Корее началась предвыборная президентская компания, она будет длиться 22 дня, а окончится проведением голосования 9 мая. Об этом сообщает КоммерсантЪ.

Всего на должность главы государства претендуют 15 человек, столько же было и на выборах в 2012 году, когда президентом стала Пак Кын Хе.

В настоящее время фаворитом президентской гонки является представитель социал-демократической партии "Тобуро Минчжудан" Мун Джэ Ин. В ходе выборов в 2012 году он проиграл Пак Кын Хе, отстав от нее на 3%.

Сейчас политика поддерживают 34,5% избирателей, на втором месте расположился губернатор провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи Джон, за него готовы голосовать 14,5%. Руководителя Народной партии Ан Чхоль Су поддерживают 11,3% человек. Из представителей правых партий пока никто не набрал даже 3%.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Южной Корее прошел протест против ареста бывшего президента страны Пак Кын Хе.

Теги материала: Южная Корея, президент, выборы, предвыборная кампания
Новости СМИ2
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