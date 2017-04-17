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Рабинович предупредил о проплаченных провокациях в Одессе 2 мая
17.04.2017 10:35

Рабинович предупредил о проплаченных провокациях в Одессе 2 мая

Народный депутат Вадим Рабинович заявил, что определенные силы попытаются дестабилизировать ситуацию в Одессе 2 и 9 мая. Об этом председатель подкомитета Верховной Рады Украины по правам человека и лидер политической партии "За життя" сообщил в воскресенье, 16 апреля, вечером в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

"По имеющимся у меня данным – и это очень серьезные данные, – громадные деньги выделены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в Одессе 2 мая и 9 мая… Туда поедут специальные эмиссары, будут оплачивать эти провокации молодым людям с разных сторон, чтобы создать "иллюзию конфликта" – и воспользоваться этой ситуацией", - сказал он.

Рабинович уточнил, что для дестабилизации ситуации определенные силы выделили почти 27 миллионов гривен.

"Речь идет об огромных суммах, примерно, как говорят, до 27 миллионов гривен выделяется для раздачи разного рода провокаторам", – подчеркнул парламентарий.

Также народный избранник обратился к правоохранительным органам с требованием предотвратить незаконные действия в Одессе.

"Я прошу считать произнесенное мною с экрана официальным депутатским обращением к правоохранительным органам страны: нельзя допустить таких вещей в Одессе, принимайте срочные меры! Правоохранителей такая информация накануне майских праздников должна интересовать в первую очередь!", – добавил Рабинович.

Теги материала: Вадим Рабинович, Одесса, 2 мая, провокация
Новости СМИ2
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