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КНДР создала новый вид вооруженных сил
17.04.2017 08:37

КНДР создала новый вид вооруженных сил

В Северной Корее создали специальные тактические войска, которые являются новым видом вооруженных сил. Об этом сообщает Yonhap.

В результате анализа северокорейских газетных отчетов о военном параде, который прошел в Пхеньяне в субботу, 15 апреля, выяснилось, что в стране появился новый термин "специальные тактические войска", которого раньше не было.

В одной из газет Северной Кореи отметили, что в ходе парада по площади Ким Ир Сена прошли колонны военно-морских, военно-воздушных и противовоздушных, стратегических и специальных тактических войск Корейской народной армии".

Аналитики из Южной Кореи считают, что специальные тактические войска Корейской народно-демократической республики насчитывают столько же военных, как Военно-воздушные силы либо Военно-морские силы.

Также в четверг, 13 апреля, в Центральном телеграфном агентстве Северной Кореи сообщили о проведении учений специальных войск, которые и были показаны на параде. Во время парада у солдат указанных войск были замазаны черным гримом лица, темные солнцезащитные очки, а на головах - шлемы с приборами ночного видения, военные были вооружены новыми ружейными гранатометами.

Эксперты считают, что новый вид войск, скорее всего, был создан для противостояния специальным войскам Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки. Кроме того, предполагается, что специальными тактическими войсками командует генерал-полковник Ким Ен Бок.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, заместитель первого департамента Европы министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Эн Хо заявил, что в Северной Корее не объявляли официально о запуске ракеты, однако, если пуск произошел, то это абсолютно нормальный процесс.

Теги материала: КНДР, Южная Корея, войска, создание
Новости СМИ2
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